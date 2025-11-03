2025年11月2日、香港メディア・香港01は、世界一の利用者数を誇る東京の新宿駅でハトが増えており、ユニークな駆除対策が講じられるも効果が薄かったことを報じた。記事は、新宿駅でハトの大量発生によるふん害や病原菌拡散が問題となっており、駅では対策の一環として昨年10月にハトが集まる5カ所に猛禽類やネコなどの天敵の写真ポスターを設置し、ハトを追い払う試みを開始したと紹介。ポスターは文具会社が開発したもので、天敵