【ニューヨーク共同】週明け3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比27銭円安ドル高の1ドル＝154円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1507〜17ドル、177円55〜65銭。米長期金利の上昇を受けて日米の金利差拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが先行した。