大相撲の時津風一門による連合稽古が３日、福岡県志免町の時津風部屋で行われた。５場所ぶりに平幕に転落した霧島が２１番取って好調だったほか、大栄翔が１３番取り、若元春や翔猿、正代らも申し合いに加わった。三役復帰を目指す大栄翔は不安を抱える右脚について「だいぶ良くはなっている。後は怖がらず稽古すること」と話し、元大関の霧島は「久しぶりに熱くなった」と振り返った。５日で３４歳の誕生日を迎える元大関の