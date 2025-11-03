広島・佐々木泰内野手（２２）が「ラグザス侍ジャパンシリーズ２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）の侍ジャパンメンバーに追加招集されること決まった。すでに発表されていた代表選手のうち、数名がコンディション不良のため出場辞退したことによる補充メンバーとして、宮崎・日南キャンプで来季に向けて鍛錬を重ねていた佐々木のもとに「出場」の打診があり、１０日の練習試合（広島戦）と合わせて追加招集