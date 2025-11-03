文化の日の11月3日、静岡県沼津市にある県立沼津工業高校で文化祭「沼工祭」が開かれ、ものづくりに興味や関心がある中高生向けの体験ブースが人気を集めました。 【写真を見る】県立沼津工業高校行われた文化祭「沼工祭」の様子 85回目を数える「沼工祭」は来場者に楽しんでもらえる文化祭をテーマに開かれ、卒業生たちが競技に取り組んでいるレーシングカーの展示や、電気科の生徒たちが太陽光発電に