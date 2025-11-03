久留嶋怜気象予報士が気になるスポットを歩いて静岡の春夏秋冬を伝える「くるちゃんさんぽ」。今回は磐田市壱貫地にある「ファーム新貝」へ。 【写真を見る】久留嶋怜気象予報士が海老芋の収穫を体験！ ＜久留嶋怜気象予報士＞ 静岡県磐田市にやってきました。イメージが強くてポカポカしてるんですが、ちょっと風がひんやりとしていますね。なんか作業されてますね。こんにちは！何を獲られているんですか。 ＜