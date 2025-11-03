アフタヌーンティーを楽しむ活動、いわゆる「ヌン活」。若者にも人気の「ヌン活」で静岡茶を堪能するイベント「するがヌーン茶（てぃー）」が始まりました。お茶産業を盛り上げようと32店舗が工夫を凝らしています。 【写真を見る】静岡で「ヌン活」！「するがヌーン茶」が32店舗でスタート 抹茶ブームで煎茶は“高騰”...お茶の魅力再発見へ 静岡県牧之原市で茶農家が営むカフェ「森