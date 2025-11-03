世界のトップアーティストたちが集結する大道芸ワールドカップは11月3日に最終日を迎え、訪れた多くの人が圧巻のパフォーマンスを楽しみました。 【写真を見る】大道芸ワールドカップ最終日の様子 ＜植田麻瑚記者＞ 多くの観客に囲まれながら、一人の男性がいまパフォーマンスをされています。これから終盤にかかろうとしています。私は今、大道芸ワールドカップの会場である駿府城公園に