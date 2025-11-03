三連休最終日の11月3日、静岡県内は広く晴れ、行楽地は大勢の人で賑わいました。静岡県袋井市では、全国各地の団子を味わえるイベントが開かれ、来場者は食欲の秋を楽しみました。 【写真を見る】3連休最終日、静岡県内各地で行われたイベントの様子 雲一つない青空のもと、静岡市葵区の県護国神社を訪れていたのは、七五三を迎えた子どもたち。色とりどりの振袖や袴に身を包み、家族とともに健やかな成長を願って参拝していまし