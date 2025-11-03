巨人は３日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内で行う若手主体の秋季キャンプ第２クール初日を迎えた。この日は祝日とあって朝から多くのファンが集結。選手の猛練習、プレーに拍手、歓声が送られた。球団は午後２時時点での来場者数を今キャンプ最多の４０２３人と発表。午前９時から午後５時まで８時間、充実の練習が行われた。