米１０年債利回り４．１０％付近に高止まり状態、ドル円１５４円台を維持＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、米１０年債利回りは４．１０％付近に高止まりしている。先週の米ＦＯＭＣ後のパウエル議長発言を受けて４．００％付近から一気に水準を上げたあと、目立った調整の動きはみられていない。為替市場では引き続きドル買い圧力が根強いようだ。ドル円は154円台前半の高値水準で取引されている。 USD/JPY154.19EUR/USD1.1517