U-17日本代表は3日、カタールで行われているU-17ワールドカップのグループリーグ第1節でU-17モロッコ代表と対戦する。日本時間午後10時半のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。日本のスタメンはGKが村松秀司(ロサンゼルスFC)、DF藤田明日翔(川崎F U-18)、DF藤井翔大(横浜FMユース)、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)、MF長南開史(柏)、MF平島大悟(鹿島ユース)、MF川本大善(柏U-18)、MF和田武士(浦和ユー