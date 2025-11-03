大分トリニータは3日、桐蔭横浜大FW櫻井勇斗の来季加入内定を発表した。クラブは櫻井の特徴を「身体能力の高さ(スピード、ジャンプ力、持久力)が特徴のCF。DFの背後への動き、前線での攻撃の起点となるプレースタイル」と紹介。櫻井自身はクラブを通じ、「この度2026シーズンから大分トリニータに加入することになりました、桐蔭横浜大学の櫻井勇斗です。これまで支えてくださった家族をはじめ、指導者の方々、チームメイト