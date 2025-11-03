【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスに拘束されていたイスラエル人の人質３人の遺体が２日、赤十字を通じてイスラエルに返還された。人質男性３人の遺体と特定され、ガザに残る人質の遺体は８体となった。軍の発表によると３人はいずれも兵士で、２０２３年１０月７日、ハマスによるイスラエルへの奇襲で死亡し、ハマスが遺体をガザに持ち去っていた。１人は米国との二重国籍で、トランプ米