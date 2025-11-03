山形県の山形市と河北町のいずれも住宅地で３日夜、ほぼ同じ時間帯に建物火災が相次いで発生した。このうち山形市宮町３丁目では３日午後８時20分すぎ、「建物火災が発生している」との通報があり、消防車両が現場に急行した。発生から２時間近く経過した午後10時現在も消火活動が続けられている。発生現場は住宅密集地の一角の一般住宅。一方、河北町谷地でも同日午後８時10分ごろ、相澤吉巳さんの家から火が出て、午後10時現在も