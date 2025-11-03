山崎貴監督が監督・脚本・VFXを務める、新作ゴジラのタイトルが『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）と発表されました。11月3日“ゴジラの日”に開催された『ゴジラ・フェス2025』にて、これまで一切情報が明かされていなかった新作ゴジラのタイトルが明らかに。さらに、タイトルロゴも公開されました。ゴジラ70周年記念作品で日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』でもメガホンを取った山崎監督。配給会社によると