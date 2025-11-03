昨年の帝王賞を制した後左前浅屈腱炎で休養し、1年3ヶ月ぶりの日本テレビ盃（4着）を叩いての臨戦となったキングズソード。12番枠から馬なりで先行していき1コーナーでは外目の3番手。向こう正面ではサントノーレの作るペースにやや促しながらの追走となるが、外から他馬が上がってきても無理をせずいったんは中団まで下がってしまう。しかし直線に向き外に持ち出してからはしぶとく脚を使い、ウィルソンテソーロを交わし4番手