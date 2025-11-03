今年5月の名古屋グランプリを坂井瑠星騎手の手綱で制したサンライズジパング。BCクラシックの激闘を制したばかりの坂井騎手が帰国直後での騎乗となった。スタートから押してポジションを取りに行くも6番手の追走となり、向こう正面でも坂井騎手の手が早めに動く展開に。メイショウハリオが上がっていった際も抵抗できず、直線も反応がなく10着に終わった。坂井騎手は気持ちの面と小回りを敗因に挙げたが「広いコースならまた巻き