25年ぶりに三谷幸喜さんが民放GP帯連続ドラマで脚本を執筆した『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』に出演中の二階堂ふみさん。映像の世界に憧れを持つようになったきっかけの一つは、三谷さんの作品を見たことだそう。役を通して私自身もすごくパワーをいただいています「『THE 有頂天ホテル』や『ラヂオの時間』などの映像作品から三谷さんが作られる群像劇に夢中になりました。三谷さんの描く喜劇は、いろんな