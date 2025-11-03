レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが、ちょっと変わったキャラクターとの２ショットを公開し、反響を呼んでいる。吉田さんは３日に自身のインスタグラムを更新。「第１１回吉田沙保里杯津市少年少女レスリング選手権大会」と書き出し、「Ｒ−１の新キャラクターアールおじさんが応援に駆けつけてくれました」と、アールおじさんとの２ショットを公開した。続けて「試合に勝つためには体調管理が大切ですね」とつづ