女優の前田敦子が、１４年ぶりの写真集（タイトル未定、来年発売）で過去最大の大胆な露出に挑戦した。芸能活動２０周年を控え、「これが最後」というメモリアルな写真集。「大人の恋」をテーマにオーストリア・ウィーンで撮影された。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と２人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。前田は「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っ