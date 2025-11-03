◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）今年のニューイヤー駅伝で２年連続の２位だったホンダは６区で、東京２０２５世界陸上男子マラソン代表の小山直城を起用。安定した区間５位の走りで、ニューイヤー駅伝の出場権獲得に貢献した。９月に行われた東京２０２５世界陸上出場後は３週間の休暇を取った小山。当初は東日本実業団駅伝に出場予定では