元楽天監督の大久保博元氏（58）、元楽天コーチの礒部公一氏（51）がYouTube「田中大貴のアスリートチャンネル」に出演。サブロー新監督が就任したロッテについて語った。同世代のサブロー新監督について、礒部氏は「野球に対して厳しい男。今ロッテは低迷してるんで作り直すには適任」と説明した。西岡剛氏も1軍チーフ打撃コーチに就任した。礒部氏は西岡氏が現役に厳しい指導で有名な高橋慶彦氏のマンツーマン指導で成長し