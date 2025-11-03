福岡県・飯塚オートレース場で行われたSG「第57回日本選手権」（優勝賞金1820万円＝副賞含む）は12Rで優勝戦が行われ、8周3コーナーで先頭に立った佐藤励が通算2度目のSG優勝を決めた。▽有吉辰也（2着）周回の序盤は良かったが、終盤はバランスが崩れてしまった。▽青山周平（3着）状態は悪くなかったが、スタートから、またいろいろ修業する。▽早川清太郎（4着）このクラスを相手にすると、もう一歩足りていなかった。▽鈴木