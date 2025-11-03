俳優の宮世琉弥さん（21）が3日、“来年の顔”として『日経トレンディ』の発表会に登場し、自分の中で2025年にヒットしたものを明かしました。宮世さんが登場したのは、月刊誌『日経トレンディ』による『2025年ヒット商品&2026年ヒット予測』の発表会。今年ヒットした商品や、来年にヒットすると予測されるものを紹介するイベントです。宮世さんは今回、“来年の顔”に選ばれました。■キャベツ派からレタス派にイベントで、自