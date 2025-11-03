食費や生活費を節約して日々貯蓄してきたのに、この仕打ちはありません。今回の投稿者さんの旦那さんの月収は25万円、ママは18万円。計43万円で生活をしているそう。でも旦那さんから思わぬ言葉を掛けられ、怒りに燃えているようです。『40代夫婦。3歳差の子どもたちはこれから大学受験＆高校受験。共働きで月43万円で家計を任されているのは私。旦那はノータッチだけれど、節約に協力してくれる方だとは思う。貯金は1,800万円、う