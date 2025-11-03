私はカオリ（59歳）。娘・リンがいますが、すでに結婚をして県外に嫁いでいます。連絡もめったによこしません。昔から旦那と自営業をほそぼそと営んできましたが、感染症のあおりを受けて近年生活に困るようになりました。頼るあてもない状態で、娘に援助をお願いすることになったのです。「リン……持ちなおす間だけでも少し仕送りしてもらえない？」そう電話で伝えたところ、思わぬ返事がきました。「え？……どうして私が？」