長崎県警は3日、佐世保市稲荷町の路上で同日午後5時20分ごろ、刃物か棒状のようなものを持っていたと思われる男が目撃されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜50歳くらいで身長170程度のやせ形、白髪交じり。県警は「不要な外出は控え、在室時は玄関や窓の鍵を閉めてください。犯人に似た人物を見かけたときは110番をお願いします」と注意喚起している。