佐賀県警小城署は3日、小城市の住民宅固定電話に同日、松山税関支署を名乗る不審な電話が複数回あったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「重要な書類を預かっています。『1』を押してください」などと音声ガイダンスが流れた。ガイダンスに従うと、税関職員を名乗る人物から松山警察署を名乗る人物に電話を代わり「韓国から違法薬物が届いています」「心当たりありますか」などと言われたという。