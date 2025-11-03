明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★今日は散歩にツキあり、携帯のメールを打ちながら歩くのはやめて周りの景色をよく観察しましょう。今まで見落としていた、面白いものに出会えそう。B型の運勢……★☆☆☆☆周囲からの風当たりが厳しい一日。無意識に言った事が反発を買ってしまったり、多少のトラブルも多い、今日は無理をせず、早めに