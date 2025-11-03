【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグ選手会は２日、フリーエージェント（ＦＡ）となった１３７選手を発表した。日本人では、オリオールズでプレーした菅野智之投手が入った。巨人から加入した菅野はメジャー１年目で３０試合に登板し、１０勝１０敗、防御率４・６４だった。フィリーズの主砲で今季ナ・リーグ本塁打王と打点王の２冠に輝いたシュワーバー、ワールドシリーズ連覇のドジャース勢では内野手のロハスもＦＡとなった。