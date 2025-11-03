ＧＬＥＡＴ３日の横浜大会で、Ｇ―ＲＥＸ王者のエル・リンダマン（３０）に挑戦して敗れたＣＩＭＡ（４７）が胸中を吐露した。不穏な空気漂う王座戦が決まったのは、９日の後楽園大会だ。中嶋勝彦を破り、Ｇ―ＲＥＸ王座返り咲きを果たしたエル・リンダマンから、横浜大会でのＶ１戦の相手に指名されたＣＩＭＡは「お前との試合がこのリングでの最後の試合や」と退団を示唆しつつ激高。その後「この団体が俺に何をやらせたいの