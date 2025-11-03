■産後の妻を襲った育児疲れがきっかけで…「いろいろあって、もう限界でした」と義弟が言ったあと、少し沈黙が流れました。私はコーヒーの湯気を見つめながら、ただ「そう……」とだけ返しました。彼は膝の上で手を組み、静かに話し始めました。「結婚してすぐは、うまくいってたと思うんです。でも、子どもが生まれてから、だんだん変わりました」奥さんは出産後、短時間のパートを始めたそうです。それ自体はいいことのはずでし