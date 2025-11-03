鄭州航空港経済総合実験区にあるＢＹＤ組み立て工場の生産ライン。（資料写真、鄭州＝新華社配信）【新華社北京11月3日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）は2日、10月の新エネルギー車（NEV）販売台数が前年同月比小幅減の44万1706台で、うち輸出は8万3904台だったと発表した。1〜10月の累計販売は前年同期比13.9％増の370万1852台となった。車載電池・蓄電池の搭載量は、10月が約27.36ギガワット時、1〜10月が約230