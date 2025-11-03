ミランＦＲＢ理事 １２月に再び反対票を投じることは約束しない、状況は変わる可能性あり 中立金利は現行政策金利よりかなり低い水準にあると繰り返し表明 金融市場を動かす要因は多数存在する 金融情勢のみから金融政策を結論付けるのは誤り 一部の金融指標は緩和的だが、住宅市場などは引き締まっている 中立金利の変化は、ＦＲＢの利下げにもかかわらず政策が受動的に引き締まったことを意味する ＦＲＢが引き締め的な政