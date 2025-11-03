◇関東地区大学野球選手権準々決勝杏林大13―0帝京大（2025年11月3日横浜スタジアム）上位2校が明治神宮大会（14日開幕）に出場する関東地区大学野球選手権は3日、横浜スタジアムで準々決勝3試合が行われた。2年連続3度目の出場となった杏林大は13―0で帝京大に大勝した。あす4日は松本大と準決勝を戦う。4点リードで迎えた7回に一挙9得点のビッグイニングで試合を決めた。創部40年で初のリーグ制覇を果たし、今大会は初