11月10日放送の「しゃべくり007」は舘ひろし＆眞栄田郷敦50歳差のダンディー師弟コンビ！舘ひろしが高校時代の㊙恋愛話を解禁！彼女がいるのに他の女性についていく・・・！？郷敦のほろ苦い思い出！初恋の人がまさかの登場！舘ひろしが出演していた西部警察や眞栄田郷敦の父、千葉真一のアクションシーンなど令和の今では考えられない！何でもあり！？な貴重映像とともに当時の㊙話！