中国ではキャッシュレス化が進み、現金盗難の心配は大きく減った。一方で、物の紛失や置き引きは依然として発生している。杭州発、連雲港行きの高速鉄道で発生した「20秒の盗難事件」は在外邦人はもとより治安の良さに慣れた旅行者に注意を促す事例だ。杭州西駅発の高速鉄道で10月下旬、乗客が1万4000元（約30万円）のノートパソコンを座席前のポケットに入れたままトイレに立った。わずか20秒後、隣席の乗客がそのPCを手に取り、