第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）の開幕が5日に迫る中、上海市市場監督管理局によると、今回の輸入博では、食品や特殊設備などの安全対策の面でインテリジェント化のアップグレードが図られているということです。テクノロジーを活用した監視体制が輸入博の安全かつ円滑な開催を支えます。今回の輸入博会場では、上海市市場監督管理部門が自主開発した「食安AIドクター」というスマートシステムが初めて登場します。科学的な安全