ボートレース蒲郡の「第55回蒲郡大賞典」が、3日に開幕した。注目の的は、何と言っても90日のフライング休み明け初戦となる毒島誠（41＝群馬）。初日は2連勝と最高のスタートを切った。キャブレター交換をして臨んだ2号艇の前半8Rは、鋭いピット離れで1号艇の広瀬真也からインを奪取。スリット近辺、道中のターンで何度も危ない場面があったが、辛くも押し切った。「復帰戦はチョー緊張しました。ピット離れだけは良かった