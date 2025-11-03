2日（日）から3日（月）にかけてセリエA女子の第7節が行われた。 今シーズンのセリエA女子には、イタリアに渡って3年目、ノヴァーラで2シーズン目を迎えるアウトサイドヒッターの石川真佑と、イタリア2シーズン目、今季からブスト・アルシーツィオに加入したセッターの関菜々巳がいる。 5勝1敗で3位につけていたノヴァーラは、2位につけるスカンディッチと対戦し、石川は