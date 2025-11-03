大阪・関西万博で人気を博した、iPS細胞から作られている「iPS心臓」が3日、東京に到着しました。4日から日本テレビで一般公開されます。いわゆる「iPS心臓」は、生きた立体の心臓モデルで、大阪から3日、東京の日本テレビに到着しました。「iPS心臓」は、大阪・関西万博のパビリオン「PASONA NATUREVERSE」でのべ215万人を超える人が拍動する様子を観察。様々な臓器などの細胞に変化する「iPS細胞」およそ2億個に「iPS心筋シート