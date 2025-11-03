俳優の山崎育三郎が３日、インスタグラムを更新。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設したことを報告した。山崎はこの日「公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設しました！！！！」と発表。チャンネル名は「タイトル『どうも、山崎育三郎です。』」とし「ミュージカル、コンサート、映像作品へ挑む過程を密着したり、会いたい人に会ったり、食を楽しんだり、等身大の自分で楽しみながらやっていきます」と展望を明かした。ま