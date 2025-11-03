「バズリズム LIVE 2025」3DAYS【配信版】DAY1(c)NTV バカリズムがMCを務める音楽番組「バズリズム 02」が贈るスペシャルLIVEイベント「バズリズム LIVE 2025」3DAYS【配信版】を11月29日から３週連続でHuluで独占疑似ライブ配信する。バカリズムがMCを務める音楽番組「バズリズム 02」(毎週金曜午前0時59分放送／日本テレビ)。豪華アーティストをゲストに迎え、音楽性や人間性の魅力をさまざまな角度から深堀りし