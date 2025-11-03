大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けた時津風一門の連合稽古が３日、福岡・志免町の時津風部屋宿舎で行われた。幕内・正代（追手風）が申し合い後のぶつかり稽古で、昨年の同稽古に続いて年齢と同じ数だけぶつかった。昨年は自身の誕生日の１１月５日に連合稽古が行われ、お祝いを兼ねて歳の数だけぶつかっていた。今年の連合稽古は誕生日２日前の開催となったが、音羽山親方（元横綱・鶴竜）らの呼びか