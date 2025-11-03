俳優の山崎育三郎（39）が3日、この日開設された自身のYouTubeチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」に出演。中学生の時に出会った同世代の俳優の存在に圧倒されたと明かした。山崎は12歳でミュージカルデビューをしたが、その後変声期のため歌えなくなる時期を迎えた。「それきっかけにオーディションも何も受からなくなったし、自分が主演やったオーディションにも落ちて。凄い落ち込んだんだけど、その時の事務所の方に、