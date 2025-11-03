歌手の森口博子（５７）が３日、都内で行われた０５年に急性骨髄性白血病のために亡くなった歌手・本田美奈子．さん（享年３８）追悼イベント「２０２５ＬＩＶＥＦＯＲＬＩＦＥ音楽彩」に松本伊代（６０）、早見優（５９）、酒井法子（５４）、香坂みゆき（６２）らと出演した。本田さんの急逝から今年で２０年。１９８５年にデビューした同期の森口は「私たちはデビュー４０周年を迎えました。天国でも美奈子ちゃんが