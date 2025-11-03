山形県河北町谷地で住宅火災があり、現在も延焼が続いています。 【画像】立ち上がる炎 消防によりますときょう午後８時ごろ、山形県河北町谷地で火災が起きていると119番通報がありました。 燃えているのは住宅で、現在も延焼が続いています。 ※動画は視聴者提供