松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎」（26日千穐楽）が2日、歌舞伎座で初日を迎えました。夜の部では、脚本家で演出家の三谷幸喜さん（64）が手がける、『歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな』も上演されました。伊勢の芝居小屋・蓬莱座を舞台に、その芝居小屋で上演される『義経千本桜』を巡って、個性豊かな登場人物たちが舞台袖と舞台上でさくそうする、三谷さんならではの笑いを交えた予測不可能