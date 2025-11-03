巨人の育成３年目左腕・森本哲星投手が２６０球の熱投を披露した。目標は３００球に設定していたことを明かしたが「人より多く投げたかった」と力強く語った森本。２００球以上は直球を投じた。チームは今キャンプでは練習量を確保することに注視。ブルペン入りする場合は１回１３０球以上をノルマに設定している。ノルマの２倍を投げても球速は最後まであまり落ちず、「全然大丈夫でした」と頼もしく振り返った。キャンプ